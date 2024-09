Contromano sulla A2 si scontra con un’auto: due feriti gravi

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l'Autostrada A2, nei pressi dello svincolo per Torano Castello, nel cosentino.



Attorno alle 10 infatti due auto - una Ford Fiesta ed una Volkswagen Polo - si sono scontrate frontalmente nella carreggiata in direzione sud, dopo che uno dei due mezzi aveva imboccato l'autostrada contromano.

Dopo aver percorso diversi chilometri in controsenso, l'impatto: sul posto il personale sanitario del 118 assieme ai Vigili del Fuoco, il cui intervento è stato necessario per estrarre i feriti dalle lamiere delle auto, scontratesi a velocità sostenuta. Entrambi gli autisti sarebbero in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Presenti anche squadre dell'Anas per la messa in sicurezza del tratto stradale (al momento ancora interdetto al transito) e la Polizia Stradale per i rilievi del caso.



Stando ad una prima ricostruzione, la Ford Fiesta (guidata da un ottantatreenne) avrebbe imboccato l'autostrada contromano nei pressi dello svincolo di Cosenza Nord. Entrambi gli autisti sono ora ricoverati all'Annunziata.