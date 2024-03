Diversi feriti per un incidente sull’A2: coinvolto un mezzo pesante

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l'Autostrada A2 nel comune di Rogliano, nel cosentino. Secondo quanto si apprende, sarebbero rimasti coinvolti tre veicoli: due auto ed un mezzo pesante.

Diverse le persone rimaste ferite nel sinistro, pur non essendo in pericolo di vita. Sul posto, oltre alla Polizia Stradale ed al 118, anche il personale dell'Anas. Il tratto di strada è rimasto bloccato per diverse ore provocando notevoli rallentamenti.