Tir perde si ribalta sull’A2: camionista incastrato, finisce in ospedale

Un brutto incidente stamani, alle prime ore del giorno, sull’Autostrada A2 del Mediterraneo. Nel tratto della corsia Sud compreso tra gli svincoli di Rogliano ed Altilia Grimaldi, per cause che sono ancora in corso di accertamento, un autoarticolato ha perso il controllo finendo ribaltato sulla carreggiata.

L'autista è rimasto incastrato all’intero della cabina di guida riportando delle ferite alla testa e agli arti ma non è fortunatamente in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cosenza che hanno estratto dall’abitacolo il malcapitato affidandolo subito alle cure del personale sanitario del Suem118 per che lo ha poi accompagnato in ospedale.

Sino al termine delle operazioni di soccorso è stata chiusa la corsia sud interessato mentre il traffico pesante è stato deviato sulla Statale 18 da Cosenza nord.

I vigilfuoco hanno messo in sicurezza il sito e il mezzo mentre la polizia stradale ha eseguito tutti i rilievi del caso. Presenti gli uomini dell’Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.