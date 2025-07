Scontro tra camion sull’Autostrada A2, due feriti nel cosentino

Uno scontro tra due camion ha causato il ferimento di due persone, che dopo esser state soccorse dai sanitari del 118 somno state immediatamente trasferite in ospedale.

L’incidente è avvenuto lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, al km 282,000, in direzione nord (Fisciano), in prossimità degli svincoli di Altilia e Rogliano, in provincia di Cosenza.

Nel sinistro, come anticipavamo, ha coinvolto un mezzo pesante che trasportava degli animali vivi ed un autocarro. Al momento si stanno recuperando gli animali e si stanno rimuovendo i veicoli.

La viabilità è stata temporaneamente deviata in direzione nord lungo lo svincolo di Falerna con proseguimento lungo le statali 18 e 107 con rientro a Cosenza nord. Il traffico locale è consentito fino allo svincolo di Altilia.

Sul posto stanno operando le Forze dell'Ordine e le squadre dell’Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.