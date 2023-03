Incidente sull’A2 del Mediterraneo ad Altilia: un morto e una donna gravemente ferita

Sulla autostrada A2 del Mediterraneo il traffico è temporaneamente bloccato a causa di un incidente avvenuto al km 283,700, nel tratto ricadente nel comune di Altilia.

Coinvolti tre automezzi, un furgone, un'autovettura Citroën ed un trattore stradale. Deceduto il conducente della vettura, mentre la passeggera, che è rimasta ferita in modo grave, è stata estratta dall'abitacolo ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il suo successivo trasporto in ospedale.

Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza giunta dalla sede centrale col supporto di una autogrù è stata impegnata dalle 14:15 fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto l'elisoccorso, la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza e personale dell'Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.