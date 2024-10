Neonato muore durante il tragitto in ospedale, genitori sporgono denuncia

Un neonato di pochi giorni è morto a Bocchigliero mentre i suoi genitori - accorgendosi che il piccolo nella culla aveva difficoltà a respirare - lo stavano portando in ospedale.

In un primo momento, avevano chiamato il 118, ma per non attendere troppo avevano poi deciso di portare loro il figlio al nosocomio.

Il padre del bambino al momento ha sporto denuncia alla Polizia, raccontando agli investigatori che, quando è stato dimesso dall'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, dove era nato, il figlioletto aveva un po' di febbre.

Al momento le cause sono in corso di accertamento al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.