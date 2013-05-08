Botulino, salgono a nove gli indagati: tra loro cinque medici

Salgono a nove gli indagati dalla Procura di Paola nell'ambito dell'inchiesta per le intossicazioni da botulino dopo aver mangiato panini con salsiccia e cime di rapa acquistati da un commerciante ambulante a Diamante.

Tra gli intossicati sono morti Luigi di Sarno, 52enne di Cercola, nel napoletano, e Tamara D'Acunto, di 45 anni, mentre altre 14 persone sono ricoverate nell'ospedale di Cosenza.

Tra gli indagati ci sono il venditore l'ambulante, tre responsabili delle ditte produttrici del prodotto inquinato da botulino e cinque medici di due strutture sanitarie del cosentino che hanno avuto in cura le due vittime prima del decesso.