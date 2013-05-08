Una precedenza al drive-in e l’accoltellamento: arrestati due giovanissimi

Ci sarebbe una lite per una precedenza alla base del grave accoltellamento che ha coinvolto due ragazzi a Corigliano-Rossano, così come ricostruito da una accurata e rapida indagine dei Carabinieri, che parlano di "scene cruente innescate da futili motivi".

Sempre i militari, questa mattina, hanno tratto in arresto due giovanissimi del posto - rispettivamente di 21 e 25 anni - entrambi accusati ora di tentato omicidio e lesioni personali aggravate.

La ricostruzione

Il grave episodio si è verificato nelle aree adiacenti ad un centro commerciale lungo la Statale 106. Secondo quanto ricostruito, due gruppi di giovani erano in fila per accedere al drive-in di un noto fast-food, dove sarebbe nata una prima discussione per una precedenza.

Dalle parole allo scontro fisico il passo sarebbe stato breve. La tesi è che i due indagati abbiano dapprima danneggiato l'autovettura delle vittime, per poi aggredirli fisicamente a calci e pugni.

Successivamente, uno dei due avrebbe estratto un coltello, con il quale avrebbe colpito ripetutamente un ragazzo ed anche una ragazza in sua compagnia: il primo ha riprotato ferite gravi, mentre le condizioni della donna non desterebbero preoccupazioni. Illeso, invece, un terzo coinvolto che era in auto con loro.

La fuga in ospedale

Entrambe i feriti sono stati portati d'urgenza al pronto soccorso, dove hanno ricevuto le prima cure, mentre gli aggressori sono riusciti a dileguarsi.

A destare preoccupazione, come accennavamo, le condizioni del giovane aggredito, che è stato trasferito in elisoccorso all'Annunziata di Cosenza.

Le indagini hanno però permesso di individuare rapidamente i presunti gli aggressori, e di cristallizzare il quadro probatorio a loro carico. Dopo le formalità di rito, sono stati entrambi arrestati e trasferiti nel carcere di Castrovillari.