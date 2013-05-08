direttore responsabile
Vincenzo Ruggiero

Regionali. Pietropaolo firma il decreto, calabresi al voto il 5 e 6 ottobre

Calabria Politica

Il vice presidente della Regione Calabria, Filippo Pietropaolo, ha appena apposto la sua firma al decreto con il quale si formalizza l’indizione delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della nostra regione e che, come ampiamento anticipato, si terranno ad ottobre prossimo, esattamente domenica 5 e lunedì 6.

Appena ieri l’ufficializzazione, nella massima assise regionale, delle dimissioni del Governatore (QUI), passo obbligatorio dopo l’annuncio dello stesso presidente, a fine luglio scorso (QUI).

Vice: cdx pronto per vincere

“Il centrodestra, con la guida del presidente Roberto Occhiuto, forte della positiva esperienza di governo di questi quasi quattro anni è pronto a rivincere” ha commentato Pietropaolo annunciando la firma del decreto.

“Saranno i calabresi a decidere il futuro della nostra Regione. Noi siamo determinati, con grande entusiasmo, raccontando tutto ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo continuare a fare”, ha concluso il vice presidente della Regione.