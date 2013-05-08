Regionali. Pietropaolo firma il decreto, calabresi al voto il 5 e 6 ottobre

Il vice presidente della Regione Calabria, Filippo Pietropaolo, ha appena apposto la sua firma al decreto con il quale si formalizza l’indizione delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della nostra regione e che, come ampiamento anticipato, si terranno ad ottobre prossimo, esattamente domenica 5 e lunedì 6.

Appena ieri l’ufficializzazione, nella massima assise regionale, delle dimissioni del Governatore (QUI), passo obbligatorio dopo l’annuncio dello stesso presidente, a fine luglio scorso (QUI).

Vice: cdx pronto per vincere

“Il centrodestra, con la guida del presidente Roberto Occhiuto, forte della positiva esperienza di governo di questi quasi quattro anni è pronto a rivincere” ha commentato Pietropaolo annunciando la firma del decreto.

“Saranno i calabresi a decidere il futuro della nostra Regione. Noi siamo determinati, con grande entusiasmo, raccontando tutto ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo continuare a fare”, ha concluso il vice presidente della Regione.