La lite dal meccanico finisce a coltellate: assolti due giovani

Assolti perché il fatto non sussiste e dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale a carico di un 40enne ed un 30enne di Corigliano-Rossano.

I due erano accusati di lesioni personali aggravate dall'uso di un coltello. Secondo quando prospettato dall'accusa, nel corso di una lite per futili motivi, avrebbero procurato delle ferite, con tagli e contusioni, con diversi colpi, ad altre due persone, G.A. e G.F. le loro iniziali.

La discussione in officina

La lite, alla quale era seguito il fermo dei giovani, sarebbe scaturita a seguito della mancata esecuzione di alcuni lavori di meccanica sull’auto di uno di loro, nonostante le ripetute richieste. Da qui il diverbio dal quale si sarebbe passati alle vie di fatto, con un’accesa colluttazione aggravata dall’uso di un coltello.

Il processo col rito abbreviato

Fatti dai quali gli imputati (difesi dall’avvocato Ettore Zagarese) si sono sempre dichiarati estranei decidendo di essere giudicati con il rito abbreviato.

Al termine è stata così pronunciata la sentenza a loro favorevole in conseguenza delle discrasie che sono state riscontrate nei racconti delle persone offese e tenuto conto del contesto della vicenda per come evidenziate dal difensore e condivise dal Giudice.