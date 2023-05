Giallo a Corigliano, uomo accoltellato in pieno centro da uno sconosciuto

Potrebbe esserci un tentativo di rapina finito male dietro l'aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri nel centro storico di Corigliano, dove un uomo è stato raggiunto da una coltellata al torace. La vittima è un sessantaseienne del posto, che per diversi anni ha vissuto all'estero ed era da poco rientrato in città.

Immediato il soccorso che ha permesso di trasportare d'urgenza il ferito in ospedale - prima nella stessa città, poi a Cosenza - dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Si tratterebbe di una ferita seria che, tuttavia, non lo pone in pericolo di vita.

Indagano ora i Carabinieri del reparto territoriale di Corigliano-Rossano, che stanno cercando di dare un volto all'aggressore e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.