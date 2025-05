Primo maggio: Governatore: in campo per occupazione e prevenzione

“Il governo regionale, attraverso il confronto con i sindacati e con le organizzazioni datoriali, è … in campo per combattere la piaga delle morti bianche e diffondere sempre più una vera cultura della prevenzione e della legalità”.

È questo il messaggio che il presidente Roberto Occhiuto ha affidato ai cittadini calabresi in occasione della ricorrenza della Festa dei Lavoratori.

Nell’augurare un buon primo maggio “a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori” e a chi “purtroppo un lavoro ancora non ce l’ha, a chi l’ha perso, e a chi lotta per difenderlo”, il governatore ha voluto assicurare il suo impegno “a garantire questo diritto fondamentale”, un impegno che a suo dire sarebbe dimostrato già dai risultati ottenuti in delicatissime vertenze che hanno interessato il territorio regionale.

Mancuso: “difendere i livelli occupazionali”

Al messaggio di Occhiuto fa seguiti anche quello del presidente del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso, che definisce questa ricorrenza “il simbolo della conquista dei diritti per i lavoratori di ogni settore, ma anche una opportunità per riflettere su quanto sia fondamentale il lavoro per il benessere economico e la dignità e la realizzazione di ogni individuo”.

Mancuso rassicura anch’egli che la Regione stia facendo di tutto per valorizzare i punti di forza della Calabria e renderla attrattiva per nuovi investimenti, “ma - dice - è necessario che tutti i soggetti che hanno ruolo nelle dinamiche dello sviluppo, intensifichino le azioni per tutelare i livelli occupazionali colpiti dai profondi cambiamenti tecnologici e ampliare la base occupazionale”.

“All’Europa è richiesto l’impegno a incoraggiare gli investimenti nella formazione e nell'aggiornamento professionale, a garantire che le competenze dei cittadini corrispondano alle esigenze dei datori di lavoro e a far coincidere le aspirazioni e le competenze dei cittadini con le opportunità del mercato del lavoro”, conclude il presidente del Consiglio Regionale