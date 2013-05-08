Roberto Occhiuto lascia anche gli incarichi in sanità
Dopo aver lasciato la guida della Regione Calabria, Roberto Occhiuto ha rassegnato le dimissioni anche dai ruoli di Commissario alla sanità e di Commissario per l’edilizia sanitaria.
Le motivazioni
La scelta, spiegano fonti vicine all’ex presidente, è legata al timore di una possibile ineleggibilità in vista delle prossime elezioni regionali. Alcune normative, infatti, prevedono limitazioni per chi ricopre incarichi commissariali in concomitanza con una candidatura.
Una nuova corsa elettorale
Occhiuto ha già annunciato la sua ricandidatura alla presidenza della Regione Calabria, sostenuto dall’intera coalizione di centrodestra. Le dimissioni puntano dunque a sgombrare il campo da ostacoli formali e a garantire una corsa elettorale senza contenziosi.