Covid, un decesso e due ricoveri: ma il tasso di positività resta sotto al 4%

Sono quasi del tutto invariati rispetto a ieri i dati dell'odierno bollettino sull'andamento del coronavirus in Calabria: emersi infatti 71 nuovi casi su 1.811 tamponi processati, mentre si registrano due nuovi ricoveri ed un decesso.

Maggior numero di casi in provincia di Cosenza (+37), seguita da Catanzaro (+17), Reggio Calabria (+9), Catanzaro (+4) e Crotone (+4), mentre non si registra alcun caso da altrove. Il tasso di positività rimane basso, al 3,92%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 344 (19 in reparto, 3 in terapia intensiva, 322 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112501 (112067 guariti, 434 deceduti).

Cosenza: casi attivi 318 (35 in reparto, 0 in terapia intensiva, 283 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188348 (186855 guariti, 1493 deceduti).

Crotone: casi attivi 17 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59939 (59658 guariti, 281 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 146 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 137 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209354 (208429 guariti, 925 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 26 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 24 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53570 (53369 guariti, 201 deceduti).