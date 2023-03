Covid, contagi pressoché invariati (+70) ma il tasso di positività risale oltre il 5%

Numeri pressoché invariati anche nell'oderno bollettino sull'andamento del coronavirus in Calabria, che anche quest'oggi evidenzia un aumento di 70 casi a fronte di 57 guariti. Nessun decesso, anche se aumentano i ricoveri (73 in tutta la regione).

Maggior numero di contagi rilevato in provincia di Cosenza (+32), seguita da Catanzaro (+17), Reggio Calabria (+13) e Vibo Valentia (+8), mentre non si registra alcun caso in provincia di Crotone. Processati 1.367 tamponi nelle ultime 24 ore, circostanza che fa salire il tasso di positività al 5,12%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 349 (22 in reparto, 3 in terapia intensiva, 324 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112513 (112079 guariti, 434 deceduti).

Cosenza: casi attivi 337 (34 in reparto, 0 in terapia intensiva, 303 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188361 (186868 guariti, 1493 deceduti).

Crotone: casi attivi 13 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59943 (59662 guariti, 281 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 140 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 130 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209373 (208448 guariti, 925 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 26 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 24 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53578 (53377 guariti, 201 deceduti) .