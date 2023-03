Covid, il bollettino: 55 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore

Sempre meno i casi di coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti evidenzia appena 55 nuovi contagi, seguiti da un lieve calo dei ricoveri e nessun decesso. Anche il tasso di positività torna al di sotto del 5%.



I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 357 (22 in reparto, 3 in terapia intensiva, 332 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112520 (112086 guariti, 434 deceduti).

Cosenza: casi attivi 348 (32 in reparto, 0 in terapia intensiva, 316 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188364 (186871 guariti, 1493 deceduti).

Crotone: casi attivi 9 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59947 (59666 guariti, 281 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 128 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 117 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209395 (208470 guariti, 925 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 42 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 40 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53578 (53377 guariti, 201 deceduti).