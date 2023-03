Diminuiscono i casi di covid (+59). Ancora due decessi ed un nuovo ricovero

Diminuzione dei casi di coronavirus accertati in Calabria nelle ultime 24 ore. Si registrano ancora due decessi ed un nuovo ricovero, a fronte di 1.918 tamponi processati il tasso di positività scende ancora al 3,08%.

Più casi nella provincia di Cosenza (+25), seguita da Catanzaro (+12), Crotone (+11), Reggio Calabria (+7) e Vibo Valentia (+4), mentre non si registrerebbe alcun caso da altro paese o provincia.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi attivi 389 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 361 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 112.544 (112.108 guariti, 436 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 222 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 193 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 188.567 (187.072 guariti, 1.495 deceduti).

Crotone: Casi attivi 20 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 59.957 (59.676 guariti, 281 deceduti),

Reggio Calabria: Casi attivi 124 (8 in reparto, 1 in terapia intensiva, 115 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 209.429 (208.503 guariti, 926 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 36 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 35 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 53.595 (53.394 guariti, 201 deceduti).