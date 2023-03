Associazione Tempi moderni: novità e corti cinematografici in uscita per valorizzare la Calabria

Applausi a scena aperta per l'associazione culturale "Tempi Moderni European film association". Nei giorni scorsi, al cinema Garden di Rende, è avvenuta la presentazione dei progetti cinematografici già partiti e quelli pronti in rampa di lancio. La Calabria ed i luoghi meravigliosi di questa terra al centro delle idee di Ermanno Reda e Gianfranco Confessore, presidente e vice di Tempi moderni.

The Keepers, dove tutto è partito. Ma anche la novità rappresentata dall’ombra di Michelangelo, tratta dal libro di Don Enzo Gabrieli, con la collaborazione di Marco Martire insieme agli attori Francesco Bossio, Elena Presti, Vanessa Pasqua, Carmelo Giordano, Jeisy Ortiz e Donato Buccieri. Si è parlato anche del progetto sul calciatore Marco Calderaro con Daniela Santelli; così come il laboratorio teatrale con Andrea Roncato che partirà a brevissimo. Molta attesa anche per "Menorah Esodo 25", opera meravigliosa in partnership con l’associazione Visualia e pronta al “decollo”.

Alla serata hanno partecipato anche la deputata Simona Loizzo che ha garantito massima visibilità anche in un prossimo appuntamento nella Capitale e Mimmo Frammartino, della Commissione cultura del Comune di Cosenza che ha voluto premiare l'impegno di Tempi moderni. Insieme a tutti loro, attori ed attrici già impegnati nelle riprese dei corti visti al Garden e tantissimi amici, oltre che appassionati, che hanno voluto tributare il giusto riconoscimento a Reda, Confessore e tutta la squadra creata per i progetti.

La serata è stata condotta magistralmente dalla conduttrice radiofonica Maria Rosaria Gairo. Tempi Moderni è vincitore di un bando della Calabria Film Commission per la produzione di "Menorah esodo 25". Cultura e storia, dunque. Luoghi e saperi. La Calabria è pronta anche per raccogliere consensi e plausi con Tempi moderni.