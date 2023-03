Isola di Capo Rizzuto. Condannati per vari reati, in due finiscono in carcere

Prosegue incessantemente l’attività di controllo del territorio dei carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto, che nelle ultime ore hanno eseguito due provvedimenti di condanna emesso a carico di due diverse persone ed emessi rispettivamente dal Tribunale di Crotone e dalla Corte d’Appello di Catanzaro.

Nel primo caso la misura ha raggiunto un 42enne rumeno, I.P., residente ad Isola, a cui sono stati inflitti 5 anni e 8 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia che hanno anche procurato lesioni alla vittima, e commessi nel 2016. Contestato anche un episodio di ricettazione che risale al 2017. Per l’uomo si sono spalancate le porte del carcere di Crotone.

Nel secondo caso, il provvedimento è stato notificato ad un 38enne italiano, M.A.G., anche lui di Isola, condannato a un anno e 9 mesi vari reati, come resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, e furti; per alcuni è stata riconosciuta anche l’aggravante di aver agito al fine di agevolare un’associazione mafiosa. I fatti risalgono al 2012 e al 2013. Dopo le formalità è stato accompagnato nel carcere di Catanzaro.