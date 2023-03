Tragico incidente nel parmense: muore 23enne del crotonese, grave il fratello

Sara Loiero

Una 23enne originaria di Torretta di Crucoli, nel crotonese, Sara Loiero, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera a Sissa Trecasali, in direzione Roccabianca, in provincia di Parma.

Intorno alle otto di sabato sera la vettura su cui viaggiava insieme al fratello Pasquale, che è rimasto gravemente ferito, stava percorrendo via Cavanna, nella frazione di Borgonovo, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo finendo in un fosso e ribaltandosi.

I due giovani sono stati prontamente soccorsi e portati in ambulanza nell’ospedale Maggiore di Parma dove però Sara, ricoverata in rianimazione, è deceduta nel corso della notte successiva.

La giovanissima vittima, insieme alla famiglia, si era trasferita a settembre scorso nella zona, e frequentava l’Università di Parma

Sul posto sono intervenuti l'automedica di San Secondo, l'ambulanza di San Secondo e Colorno, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Fidenza, che hanno effettuato i rilievi e a cui spetterà ricostruire la dinamica del tragico incidente.