Covid, crollano i contagi (+39) ma aumentano i ricoveri (+6)

Ennesimo evidente calo dei contagi da coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino certifica un aumento di appena 39 casi rispetto a 64 guariti nelle ultime 24 ore. Non si registra alcun decesso anche se si evidenzia un aumento dei ricoveri (+6), che salgono così ad 81 in tutta la regione.

Maggior numero di casi nella provincia di Cosenza (+18), seguita da Catanzaro (+10), Crotone (+6), Vibo Valentia (+4) e Reggio Calabria (+1). Nessun caso da altrove. Processati 1.026 tamponi con un tasso di positività che crolla al 3,8%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 434 (26 in reparto, 3 in terapia intensiva, 405 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112587 (112150 guariti, 437 deceduti).

Cosenza: casi attivi 194 (33 in reparto, 0 in terapia intensiva, 161 in isolamento domiciliare); casi chiusi 188704 (187207 guariti, 1497 deceduti).

Crotone: casi attivi 19 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 9 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59979 (59697 guariti, 282 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 67 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 62 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209515 (208589 guariti, 926 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 36 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 32 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53632 (53431 guariti, 201 deceduti).