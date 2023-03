Parte il progetto Woomanity, empowerment per 50 donne del crotonese

La Kairos - che opera nel crotonese in ambito sociale ed educativo - avvia “Woomanity”, progetto il cui obiettivo è quello di offrire alta formazione professionale gratuita ad almeno 50 donne sotto i 35 anni di età e dell’intero territorio regionale e nazionale.

Lo scopo è di permettere loro di sviluppare il cosiddetto empowerment, in pratica un processo di crescita basato sull'incremento dell'autostima, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione, “in vista di un reinserimento sociale, che superi il gender gap e, dunque, la disparità tra uomo e donna che si declina in termini di opportunità, diritti e remunerazione”, spiegano dalla stessa impresa social dicendosi certa che questo progetto “rappresenti un'occasione importante anche per la città di Crotone e per la sua comunità”.

L’iniziativa sarà presentata ufficialmente il prossimo giovedì 23 Marzo alle 14:30 presso la sede operativa DaMe, Casa di quartiere, in Vico Pompei 30 a Crotone.

Interverranno Luca Greco, presidente di Kairos e coordinatore di progetto; Francesca Zimatore, CPO; Rossella De Masi, assistente sociale e responsabile recruiting; e Alberto Laratta, formatore corso PR e Event Project and Management e Turismo Esperienziale.

Il progetto è realizzato con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche Giovanili, all’interno del Bando Fermenti e in sinergia con importanti stakeholders regionali e nazionali.