Pallanuoto, l’Under 12 Arvalia Nuoto Lamezia conquista la sfida contro il Rende

Trasferta domenicale a Rende per l’Arvalia Nuoto Lamezia. La compagine guidata da mister Enzo Mirante, coadiuvato dal vice Pierluigi De Fazio, si è data un gran da fare nella nuova sfida di pallanuoto che ha visto scendere in campo prima la formazione under 12 e in un secondo momento gli under 16.

Caparbietà e organizzazione di gioco sono stati i due immancabili ingredienti che hanno accompagnato gli atleti lametini più giovani in vasca, a tal punto da consentire loro di avere la meglio contro i pari età della compagine rendese.

Il risultato finale di 15-4 a favore dell’Arvalia è stato la dimostrazione del grande scatto di crescita della formazione della piscina comunale “Salvatore Giudice”, che sta proseguendo con tenacia il proprio lavoro sportivo.

L’ottima prestazione portata a casa è stata guidata da Agostino Viola, Giuseppe Barbieri e Gabriele Bernardini, capaci di indirizzare e incoraggiare con le loro performance gli altri compagni, ossia Felice Baratta, Giuseppe Graziano, Matteo Federico, Domenico Furci, Joshua Della Porta, Mirko Astorino e Lorenzo Palermo.

Meno positiva è stata l’uscita dell’under 16: come nell’incontro dell’andata, è emersa la maggiore esperienza di gioco del Rende Nuoto, che è riuscito a conquistare facilmente la vittoria sul team composto da Francesco Muraca, Vincenzo Gallo, Christian Strangis, Gabriele Mete, Daniele Torchia, Battista Bongiovanni, Domenico Giampà, Michelangelo Trunzo, Raffaele Bianchi, Andrea Bianchi e Lorenzo Rettura.