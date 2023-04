Cutro, anziana ha un malore mentre cucina: salvata dai Carabinieri

Attimi di paura questa mattina a Cutro, dove i Carabinieri hanno tratto in salvo un'anziana del posto rinvenuta in stato di semi incoscienza all'interno della sua abitazione. Il tutto è accaduto in Via Darwin a ridosso dell'ora di pranzo, a seguito dell'allarma lanciato da alcuni vicini.

Proprio i residenti avevano notato del fumo uscire dalle finestre dell'appartamento dell'anziana, chiamando il 112. Avvertito il pericolo, i militari hanno sfondato la porta d'ingresso dell'abitazione rinvenendo così la malcapitata riversa a terra, sul pavimento della cucina. La donna, trasportata all'esterno, è stata rianimata e trasferita in ospedale dal personale medico per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, al fine di mettere in sicurezza il luogo. Secondo una prima ricostruzione, la donna - settantaduenne del posto - avrebbe avuto un malore mentre preparava il pranzo domenicale: sui fornelli infatti sono state rinvenute, di fatti, le varie pietanze in preparazione. Un intervento tempestivo che ha permesso di evitare un epilogo ben diverso.