Incidente mortale sulla Statale 106: un morto a Cropani Marina

Ancora un incidente mortale in Calabria, questa volta lungo la Strada Statale 106: nel primo pomeriggio di oggi - attorno alle 16 - un veicolo leggero è rimasto coinvolto in un sinistro che ha provocato il decesso di una persona, all'altezza del bivio per accedere a Cropani Marina, nel catanzarese.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli dell'accaduto né le generalità della vittima. Sul posto il personale medico del 118 ed i Carabinieri, oltre a personale dell'Anas per gestire al meglio il traffico, che a distanza di ore risulta ancora completamente bloccato.

Notizia in aggiornamento