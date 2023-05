B&b e affittacamere fantasmi: scoperte 5 strutture abusive a Palmi

Il Comando di Polizia Locale di Palmi ha svolto, nei giorni scorsi, un vasto controllo sulle strutture extra-alberghiere abusive diffuse sul territorio. Un controllo svolto in due tempi - prima online e poi dal vivo - che ha permesso di accertare la posizione di circa 50 struttre.

In particolare, gli agenti hanno verificato i dati presenti online tramite un apposito software, confrontandoli poi con quelli in possesso dell'amministrazione comunale. Verifica che permette di far emergere le attività "fantasma", e dunque irregolari.

Nello specifico, sono emerse 5 strutture non a norma, alle quali è stata notificata un'ordinanza di cessazione immediata dell'attività oltre alla segnalazione alle autorità competenti e ad una sanzione per un massimo di mille euro.