Mormanno. Domenico Armentano è il nuovo assessore alla sanità

Domenico Armentano

Domenico Armentano è il nuovo Assessore alla Sanità del Comune di Mormanno. Lo ha nominato il Sindaco, Paolo Pappaterra, al posto del dimissionario Gianluca Grisolia.

Il Consigliere era già stato affidatario, ad inizio consiliatura, delle deleghe alla Sanità, che lo avevano visto impegnato sul dossier dell’Ospedale cittadino. Da Assessore si aggiungono per lui le deleghe per la redazione del PSC, il Piano Strutturale Comunale), e del PEG, il Piano Esecutivo di Gestione).

“Si conclude nel migliore dei modi una fase di difficoltà politico-amministrativa nata all’indomani della costituzione di un gruppo consiliare autonomo da parte del Consigliere di Forza Italia Franco Diurno che aveva provocato le dimissioni di Gianluca Grisolia nominato ad inizio consiliatura Assessore Esterno quale rappresentante dello schieramento liberal-democratico che insieme a quello riformista aveva dato vita all’attuale compagine amministrativa” ha spiegato il Sindaco Paolo Pappaterra.

“Nei mesi trascorsi – ha poi aggiunto - Grisolia era stato invitato più volte da tutte le forze politiche di maggioranza e da me a ritirare le dimissioni per il positivo contributo di esperienza che aveva espresso nei primi mesi di vita della Giunta Comunale riconoscendogli altresì un ruolo di forte rappresentatività politica del suo schieramento che sarà estremamente significativo nel proseguo dell’attività amministrativa».

Con la ricomposizione della Giunta l'esecutivo guidato da Pappaterra potrà procedere ad affrontare le problematiche importanti per la vita della comunità mormannese a partire dal Bilancio di Previsione per il 2023 che dovrà essere approvato entro la fine del mese di Maggio e che assorbirà al suo interno, tra le altre, scelte e progetti relativi al nuovo piano di investimenti, all’affidamento esterno di strutture quali il Palazzetto dello Sport, la Galleria Salvatore D’Alessandro e l’Ostello della Gioventù, alla programmazione della stagione estiva di eventi culturali e di sport, alla riorganizzazione del comando di polizia municipale ed all’avvio delle procedure per la costituzione della prima Comunità Energetica.

La discussione del bilancio sarà per il sindaco Paolo Papaterra anche «l’occasione per rilanciare una forte azione con il MIT-Anas per la verifica dello stato di attuazione dell’Accordo sottoscritto nel Novembre 2016, con l’ASP di Cosenza e la Regione Calabria per il potenziamento dell’Ospedale, per il completamento degli interventi del Sisma, per l’avvio del progetto di recupero delle seconde case all’interno del centro storico, per la piena valorizzazione dell’area attorno al Lago Pantano ed infine per discutere con la Regione Calabria della nuova Strategia per le Aree Interne 2021/2027 approvata alla fine del 2022 dalla Giunta Regionale che ha identificato ulteriori nuove aree tra cui l’Alto Tirreno Cosentino-Pollino che vede pienamente inserito il Comune di Mormanno”.