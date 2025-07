Vasto incendio vicino il centro commerciale Due Mari: squadre a lavoro

Un vasto incendio di vegetazione, si è sviluppato nel pomeriggio di oggi - venerdì 25 luglio - lungo la Strada Statale 280, in prossimità del centro commerciale “Due Mari”.

Il rogo ha richiesto un importante dispiegamento di forze per contenere e spegnere le fiamme. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Catanzaro e la squadra boschiva di Lamezia Terme, supportata da autobotti per il rifornimento idrico.

A coadiuvare le operazioni è presente anche Calabria Verde, sotto il coordinamento di un Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS).

A supporto è inoltre impegnato l’elicottero DRAGO VF68 del Reparto Volo lametino, che sta effettuando lanci mirati per contrastare l’avanzata del fronte di fuoco.

La Polizia Stradale, per garantire la sicurezza delle operazioni e degli automobilisti, ha disposto la chiusura della SS280 in entrambe le direzioni, ed ora è in fase di riapertura.