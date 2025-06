Gattino rimane incastrato in un bancomat: salvato dai Vigili del Fuoco

Nella mattinata odierna, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, impegnata in servizio straordinario di vigilanza antincendio in occasione della fiera per i festeggiamenti dei Santi Pietro e Paolo, patroni della città, è intervenuta per un insolito ma toccante salvataggio.

Su segnalazione di alcuni cittadini, i vigili sono prontamente intervenuti in Corso Numistrano, dove un gattino era rimasto incastrato all’interno di uno sportello bancomat di una banca. Coordinati dal capo reparto esperto Vincenzo Dattilo, i soccorritori sono riusciti a recuperare il piccolo animale, che si trovava in buone condizioni di salute.

Dopo essere stato rifocillato, il gattino è stato liberato tra gli applausi e gli apprezzamenti dei numerosi cittadini presenti. L’episodio ha suscitato grande curiosità e partecipazione da parte della comunità, che ha voluto esprimere parole di elogio per la prontezza e la sensibilità dimostrate dalla squadra di intervento.