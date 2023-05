Street Book Festival, l’anteprima nazionale sarà ospitata a Vibo Valentia

Partirà dalla Calabria, il prossimo 24 maggio, e si concluderà domenica 4 giugno, l’anteprima nazionale di Street Book Festival, la grande festa del libro e della lettura sarà ospitata nella splendida cornice di Piazza Martiri d’Ungheria di Vibo Valentia, già capitale del libro 2021 e patrocinata dal Comune ospitante guidato dal Sindaco Maria Limardo.

SBF, è una kermesse letteraria di promozione del libro e della lettura, organizzata dall’associazione di Promozione Sociale “Book Project” di Roma.

Nasce come un progetto triennale, autofinanziato e patrocinato da diversi importanti Enti, che tende a favorire e a promuovere incontri tra lettori, autori, editori, distributori ed Istituzioni. Inoltre, coinvolge con le sue innumerevoli iniziative le scuole, le biblioteche, le librerie del luogo.

Una grande rassegna itinerante legata ai libri e porta storie in piazza, tra isole pedonali, castelli, montagne e belvedere sul mare, ospitando alcuni degli scrittori e delle scrittrici più amati ma anche personalità del mondo del giornalismo, della musica, dello spettacolo che presentano i propri lavori editoriali. Numerosi saranno gli incontri e le presentazioni sul palco del villaggio, con particolare attenzione al tema dell’autismo.

Il villaggio culturale #SBF si impegna a diffondere e promuovere il parco letterario-editoriale di oltre 200 piccole e medio-grandi Case Editrici in decine di località della nostra Nazione: l’edizione 2023 farà tappa in ben 12 regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana) e toccherà città come Genova (capitale del libro 2023), Roma, Milano, Firenze, Napoli e Bologna.