Studente del Siciliani vincitore di uno stage presso l’Lhpe di Berna

Giovedì 25 maggio, presso la sede del Club Rotary Catanzaro, nell’ambito della presentazione dei progetti distrettuali, che stanno volgendo al termine dell’anno rotariano con la presidenza di Francesca Ferraro, sono stati consegnati attestati e premi.

Fabrizio Fauci, Novella Lo Giudice, Vito Verrastro e Rocco Mazzù – rispettivamente Presidente e componenti della Commissione Distrettuale Excellence Summer Stage – hanno consegnato ad Emanuele Costanzo, alunno della IV A del Liceo Siciliani, un premio consistente in una borsa di studio di due mesi con stage presso il centro di Fisica dell’Università di Berna con il Laboratorio di Fisica delle Alte Energie (Lhep). A comunicarlo la stessa scuola.

"Il Lhep - continua la nota - si occupa dei nuovi rivelatori di particelle, di fisica del neutrino e di applicazioni mediche della fisica delle particelle. Si tratta, quindi, di un progetto di straordinario spessore, che riguarda molti club Rotary calabresi e umbri, e che consentirà allo studente di seguire un percorso formativo di due mesi a Berna incentrato su temi della fisica collegati alla medicina, assieme a due studenti di Rossano e tre studenti umbri.

Il progetto è stato preceduto da un’attività di docenza, svolta da docenti dell’Università della Calabria e dell’Università di Perugia, su temi di fisica che trovano applicazione nei laboratori di Berna. A seguire il percorso ben 150 ragazzi tra i quali sono stati selezionati i migliori sei.

Il dirigente del liceo catanzarese, Filomena Rita Folino, ricevendo i complimenti del presidente e dei componenti della Commissione Distrettuale Excellence Summer Stage, ha rivolto un plauso allo studente Emanuele Costanzo per il notevole riconoscimento auspicando che possa far tesoro dell’esperienza che andrà a svolgere in Svizzera, foriera di competenze fondamentali per il suo futuro percorso di studi".