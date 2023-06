Attesa per il nuovo brano di Jason Mikeh: Cambierà

Jason Mikeh annuncia la prossima uscita discografica sotto l'etichetta da lui gestita onda marina music, l'annuncio è stato fatto sul suo profilo ufficiale di instagram (@jasonmikeh) con la scritta "coming soon" che tradotto significa 'Prossimamente'.

Abbiamo intervistato l'artista che ci ha raccontato tutto a riguardo senza comunicarci attualmente la data di uscita, il brano parla di un cambiamento personale ci ha detto che quest'estate sente il bisogno di rivoluzionarsi e ha concluso dicendo che seguirà un percorso musicale di cambiamento interiore per dare vita ad un nuovo Jason, ci ha detto inoltre che le delusioni in questo ultimo periodo hanno preso vita in diverse circostanze dando vita a tanta musica nuova, il video è stato diretto da Samuele Cusato e montato dell'etichetta indipendente onda marina music il lavoro mixer e master è stato realizzato dal Producer milanese Francesco Bre.

Per tutto il resto occorre aspettare il giorno d'uscita e per farlo basta seguire i suoi profili ufficiali col nome (Jason Mikeh).