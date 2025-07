Dramma nel reggino: trattore si ribalta, agricoltore muore schiacciato

Un trattore ribaltato (Foto di repertorio)

Un altro tragico incidente sul lavoro quello che si è consumato nella giornata di oggi nel reggino. A farne le spese, suo malgrado, un agricoltore 63enne, Domenico Perre, che era alla guida del suo trattore, mentre lavorava in un terreno, quando improvvisamente, e per cause ancora da accertare, il mezzo si è ribaltato schiacciandolo ed uccidendolo

Il dramma a Platì, nella Locride. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto far nulla per il 63enne, ed i Vigili del Fuoco. Gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto sono affidati ai Carabinieri.

“Una vera e propria strage”

Sulla tragedia è intervenuta anche il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, che ha voluto evidenziare ancora con più forza l’urgenza di interventi concreti per fermare quella che definisce come “una vera e propria strage”.

“Bisogna investire in sicurezza” ha sbottato il dirigente sindacale da Reggio Calabria, dove tra l’altro si è appena conclusa “La campagna dei diritti”, l’iniziativa voluta dalla Uila Nazionale e dall’Italuil proprio sul tema della Salute e sicurezza nel settore Agroalimentare.

“Il lavoro uccide più della mafia – ha aggiunto il segretario– e serve un impegno concreto per prevenire tragedie che ogni giorno colpiscono lavoratrici e lavoratori”.