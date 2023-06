Ci vediamo Damargherita riaccende i motori con un viaggio tra libri, arte e cinema

Si riaccendono i riflettori sulla manifestazione che ha contribuito a dare nuova luce a Villa Trieste e ai luoghi identitari di Catanzaro. Ci vediamo daMargherita torna dopo uno stop di cinque anni per presentare alla città un programma ricco e variegato, sulla stessa linea della contaminazione di arti e saperi che aveva caratterizzato l'evento nelle sue prime cinque edizioni.

Nove giorni di eventi tra cinema, musica e libri animeranno il polmone verde del centro storico dal 14 al 22 giugno e vedranno unire le forze tante realtà e associazioni che hanno condiviso la stessa mission culturale.

Principali partners della rassegna sono Ubik e Accademia di Belle Arti di Catanzaro che offriranno un intenso viaggio tra libri ed esposizioni.

Tanti gli autori di fama nazionale attesi nel chiosco della Villa per presentare i loro lavori. Tra questi Vincenzo Filosa, uno dei massimi esperti di manga in Europa, e Gabriella Genisi, la "madre" di Lolita Lobosco.

L'Accademia, invece, aprirà le porte della sua casa incastonata nel verde della Villa per coinvolgere i visitatori lungo un percorso artistico diffuso grazie all'opera di allievi e docenti.

Inoltre, l'associazione Amatori Arte che riunisce tanti giovani talenti, proporrà una suggestiva collettiva, lungo il ponte di Villa Margherita, installando anche una grande tela su cui ciascuno potrà, con colori e pennelli, dare vita ad un live painting collettivo sul tema "Ode al libro".

E ancora, la Cooperativa Artemide ha voluto dare il proprio contributo organizzando il primo Urban trekking in notturna, tra decorazioni e sculture in città, per una camminata immersa nei vicoletti più suggestivi della città. Ogni sera, a luci spente, sarà la volta del cinema sotto le stelle con una selezione di film italiani ed internazionali delle ultime stagioni.