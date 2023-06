Il Pollino tra auto d’epoca e turismo sostenibile: si scaldano i motori del “Felice Nazzaro”

Anno dopo anno diventa una e vera propria "classica" la gara di Regolarità Auto Storiche a cura dell'Historic Club di Castrovillari. Il circuito Felice Nazzaro è stato presentato in anteprima nella puntata di oggi di Buongiorno Regione con la presenza, negli studi della Rai di Cosenza, di Marco Campilongo della scuderia cittadina e Club Aci Storico che da nove anni organizza l'evento che attrae drivers ed appassionati da tutta Italia.

Il Pollino tra auto d'epoca e turismo sostenibile si prepara ad accogliere decine di equipaggi che si cimenteranno nell'unica gara titolata fra Puglia, Calabria e Basilicata, diventando una tappa importante per tutto il Sud.

Arriveranno da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Puglia, Campania e ovviamente dalla Calabria i drivers che tra sabato e domenica si sfideranno tra i tornanti e le bellezze del Parco nazionale del Pollino sui 130 km di circuito disegnati tra i comuni di Castrovillari, Morano Calabro e Mormanno.

Un evento che vuole coniugare motori e turismo sostenibile in un mix vincente che si arricchisce non solo della gara per auto storiche, ma anche di tante attività collaterali come tour enogastronomici, visite guidate sul territorio, accoglienza a tutto tondo.

"Quella del Pollino è una vera esperienza immersiva tra la natura del parco più grande d'Italia, i sapori di una terra generosa, i borghi affascinanti e i panorami mozzafiato da godere a bordo di auto storiche", commentano gli organizzatori.