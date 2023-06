Dramma a Mirto Crosia, consigliera comunale stroncata da malore improvviso

Non c'è stato nulla da fare per Raffaella De Luca, consigliera comunale di Mirto Crosia e poliziotta in servizio presso la Questura di Crotone: la donna è stata rinvenuta priva di vita all'interno della propria abitazione, dove le sarebbe risultato fatale un malore improvviso, forse un infarto.

Una situazione tutta da chiarire, vista sia la giovane età della vittima - appena ventinovenne - sia perché nei giorni scorsi si sarebbe recata al pronto soccorso dell'ospedale di Rossano, proprio a causa di un diffuso malessere. Tuttavia, a seguito di visite ed accertamenti, era stata dimessa.

Motivi per cui è stata avviata un'inchiesta da parte della Procura di Castrovillari, che ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima e delegato le indagini ai Carabinieri del nucleo territoriale di Corigliano-Rossano.