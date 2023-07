Paola, s’inaugura il mercatino serale: sarà il più grande della costa tirrenica

Corso Roma, Paola

I residenti e i visitatori di Paola hanno un motivo in più per gioire, poiché domani, venerdì 7 luglio, il Comune darà il via all'inaugurazione del più grande mercatino serale della costa tirrenica.

Un eccezionale evento organizzato grazie alla preziosa collaborazione dell'Associazione Nazionale Ambulanti UGL, la più grande associazione di commercianti ambulanti nazionale.

Il mercatino, che si svolgerà dalle 17 alle 22 su Corso Roma, promette di offrire una vasta gamma di prodotti per ogni gusto e esigenza.

Gli stand abbondano di capi d'abbigliamento per uomo, donna e bambino, costumi da bagno, articoli per il corredo casa, biancheria intima, detersivi, calzature per tutte le età e tanto altro ancora. L'offerta non si ferma qui: profumi, bigiotteria, borse, formaggi, verdure fresche e molto altro saranno disponibili per gli appassionati di shopping e buongustai.

L’Ana Ugl Alto Tirreno con l’occasione ha voluto ringraziare l’amministrazione comunale di Paola per la disponibilità e la sinergia instaurata.

Particolarmente soddisfatta l’amministrazione: “Ci impegniamo a promuovere il commercio locale e a creare un legame ancora più forte tra la comunità e i commercianti ambulanti. Questo evento è solo uno dei tanti sforzi per sostenere l'economia locale e offrire esperienze di acquisto indimenticabili per i residenti e i turisti che scelgono di visitare Paola”, hanno ribadito dal governo cittadino.