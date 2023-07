Intervento al viadotto “Costiera di Pizzo” sull’A2 autostrada del Mediterraneo

Per consentire gli interventi di manutenzione della sede stradale lungo il viadotto Costiera di Pizzo, si rendono necessarie limitazioni al transito veicolare lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo, in provincia di Vibo Valentia.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 7:00 di domani e fino alle ore 7:00 di mercoledì 12 luglio, sarà in vigore la chiusura della carreggiata in direzione nord, dal km 350,100 al km 339,960, con contestuale chiusura della rampa di ingresso in direzione nord della A2 dello svincolo di Vibo Valentia/Sant'Onofrio.

Il traffico in direzione nord verrà deviato verso l'uscita obbligatoria presso lo svincolo Vibo Valentia/Sant'Onofrio (km 350,100) continuando sulla SP 5 per Sant'Onofrio in direzione Pizzo Calabro con proseguimento sulla statale 18 'Tirrena Inferiore in direzione A2 e rientro in Autostrada presso lo svincolo di Pizzo Calabro (339,960).