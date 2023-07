Il Premio Sila non si ferma, mercoledì a Camigliatello lo spettacolo “Fotogrammi tropicali”

Il premio Sila non si ferma. E dopo le giornate di premiazione dello scorso giugno, annuncia l’evento speciale che si terrà nella sua sede di Camigliatello. Mercoledì 19 luglio, alle 19, è in programma, infatti, lo spettacolo musicale “Fotogrammi tropicali” degli artisti Mafalda Minnozzi e Paul Ricci.

La cantante è pronta, dunque, a proporre il suo repertorio, incentrato soprattutto su Antonio Carlos Jobim, Baden Powell, Marcos Valle, Chico Buarque e Caetano Veloso, che hanno segnato i primi anni di esperienza e collaborazioni della cantante in Brasile a partire dal 1996, anno in cui debutta allo storico “Paradiso” di Rio de Janeiro.

Come in un film, fotogramma dopo fotogramma l’artista costruisce sul palcoscenico la propria colonna sonora, arricchita da altri “fotogrammi” dedicati a Cole Porter, Ennio Morricone, Sergio Endrigo, Renato Rascel, Jacque Brel e Bruno Martino che si inseriscono perfettamente nel mosaico musicale dello spettacolo grazie ai raffinati arrangiamenti originali scritti a quattro mani da Minnozzi con il newyorchese Paul Ricci, suo storico direttore musicale.

In questo viaggio che porta il pubblico da “Águas de Março” a “Coração Vagabundo”, da “Metti Una Sera a Cena” a” Samba da Bênção”, da “Estate”, a “Every Time We Sao Goodbye” e poi ancora “Io Che Amo Solo Te”, “L’Appuntamento” (versione in italiano di “Sentado à Beira do Camino”), “Oh Che Sarà Che Sarà” e “Arrivederci Roma”, Minnozzi continua a svelare con le sue interpretazioni una straordinaria storia che trasuda passione e amore per l’arte.

L’evento è organizzato dalla Fondazione Premio Sila, in collaborazione con il Peperoncino Jazz Festival e Jazz in Sila. L’ingresso è libero.

“Abbiamo pensato che anche in piena estate il Premio debba proporre a comunità e visitatori appuntamenti di grande pregio artistico e culturale – dichiara il presidente della Fondazione Enzo Paolini – Dai libri all’arte, passando per il cinema, fino alla musica. Siamo orgogliosi di ospitare due artisti di fama internazionale, e anche di collaborare con quelle realtà che, al pari della nostra, si rimboccano quotidianamente le maniche per dar vita ad eventi arricchenti e bellissimi. Aspettiamo tutti gli appassionati, e non solo, in Sila, nella nostra sede di Camigliatello, il “Cenacolo Faust D’Andrea”, per trascorrere insieme – conclude Paolini -, ancora una volta, i momenti piacevoli e suggestivi creati da artisti di grande sensibilità”.