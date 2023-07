La Lega navale di Crotone ospiterà l’Assemblea generale dei soci Lni 2023

Gianni Liotti e Donato Marzano

Sarà la sezione della Lega navale di Crotone ad ospitare l'Assemblea generale dei soci Lni 2023. I prossimi 20 e 21 ottobre, dunque, i 254 presidenti delle sezioni della Lega di tutta Italia si ritroveranno a Crotone per l'annuale riunione dell'assemblea che delibera gli indirizzi strategici e le politiche generali di pianificazione dell'Ente.

Per definire i dettagli di questo importante appuntamento, che per la prima volta in assoluto si tiene in Calabria, il presidente nazionale della Lega Navale Italiana, l’ammiraglio Donato Marzano, ha fatto visita a Crotone assieme al direttore generale Lni, il contrammiraglio Marco Predieri.

In mattinata i massimi dirigenti della Lni hanno avuto una riunione operativa con il presidente della Lni pitagorica, Gianni Liotti, e con dirigenza e staff della sezione cittadina, per mettere a punto il programma della due giorni di ottobre.

Un programma che prevede il 20 ottobre l'apertura ufficiale dei lavori ed una serata conviviale; il 21 ottobre seguiranno i lavori dell'Assemblea e la presentazione del programma triennale della Lega navale italiana.

Alla riunione ha fatto seguito l'incontro con il comandante della Capitaneria di porto di Crotone, Domenico Morello; quindi la visita in Municipio per incontrare il sindaco Vincenzo Voce, l'assessore al Turismo Maria Bruni e l'assessore allo Sport Luca Bossi. Infine il sopralluogo presso Casarossa, la struttura che ospiterà i partecipanti ed alcuni degli eventi.

“Per la Lega navale di Crotone è un grandissima conquista essere riusciti ad ottenere l'assegnazione di una manifestazione così importante, che porta lustro alla città ed all'intera regione. Ospiteremo i presidenti di tutte le sezioni d'Italia con i rispettivi accompagnatori, l'intero staff nazionale della Lega navale italiana, ed avremo ospiti istituzionali di rilievo regionale e nazionale” ha affermato soddisfatto il presidente Gianni Liotti:

Il presidente Donato Marzano si è, infine, complimentato con la sezione di Crotone per il lavoro svolto negli anni nel perseguire e divulgare i principi che animano la Lega navale italiana fin dalla sua nascita.