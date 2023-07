Cirò Marina. Si barrica in casa: trattativa coi Carabinieri per 18 ore, poi si consegna

Attimi di paura nel fine settimana scorso a Cirò Marina, dove un uomo, un cinquantenne del posto, si è barricato in casa impedendo a chiunque di entrarvi, nemmeno per accertarsi delle sue condizioni di salute. È successo tutto lo scorso sabato 15 luglio, con i militari della compagnia locale intervenuti sul posto a seguito di diverse segnalazioni.

Una vicenda scaturita verosimilmente da pregressi dissidi di natura familiare, che avrebbe spinto l’uomo a non accettare neppure l’aiuto dei Carabinieri, che hanno avviato una lunga negoziazione impiegando anche - e per la prima volta su territorio provinciale - un Comandante di Stazione del Capoluogo appositamente specializzato e di un cosiddetto Incident Commander esperto specializzato in questo tipo di trattative che ha lo scopo di intraprendere un dialogo volto ad incontrare le volontà del soggetto interessato, come ad esempio nelle occasioni di un sequestro di persona, limitando quindi l'uso della forza.

Alla fine, e dopo ben 18 ore di estenuante attesa, l'uomo ha spontaneamente deciso di lasciare la sua abitazione e di incontrare il personale dell'Arma, che non ha mai lasciato la zona.

Dopo una prima chiacchierata è stato comunque allertato il 118, ed il personale medico ha trasferito l'uomo presso l'ospedale di Crotone per maggiori accertamenti sul suo stato di salute.