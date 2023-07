Agosto Mormannese, allo start la nuova stagione: grandi nomi dello spettacolo e della musica

Loredana Bertè

Mormanno si prepara ad una nuova estate dei record. È pronto il calendario degli appuntamenti agostani che arricchiranno l'offerta turistica del borgo immerso nella natura del Pollino, dove ormai la musica e lo spettacolo con i grandi nomi della scena italiana, sono di casa per regalare eventi di altro profilo attrattivo.

Da Fabrizio Bosso, ospite del Peperoncino Jazz Festival, al comico talentuoso Gabriele Cirilli, alla voce inconfondibile di Dolcenera, e poi Renèe la Bulgara, l'estro e l'adrenalina di Loredana Bertè per finire con la carica coinvolgente di Paolo Belli.

Il cartellone è stato svelato nel corso di una conferenza, moderata dalla giornalista Annarita Cardamone, nella Galleria D'Alessandro, alla presenza del Sindaco Paolo Pappaterra, dell’assessore alla cultura, Maria Olga Fortunato, del Consigliere con delega allo spettacolo, Flavio De Barti, e del consigliere con delega ai rapporti con l’associazionismo, Gianluca Fortunato.

“Ancora una volta - ha dichiarato il primo cittadino - faremo di Mormanno un polo attrattivo per la musica e lo spettacolo di grande profilo con i nomi più importanti del panorama italiano. La nostra volontà è quella di consolidare sempre più e meglio il nostro brand culturale - attrattivo per i turisti e tutti coloro che vogliono scegliere la nostra cittadina per trascorrere giornata di spensieratezza e allegria, buona musica e spettacolo, godendo delle nostre risorse naturali ed enogastronomiche che irrobustiscono l'offerta dell'ospitalità che mettiamo a disposizione di tutto il sud”.

Il calendario degli eventi inizierà il 6 Agosto con la quarta edizione di Camminiamo Mormanno, per poi immergersi già negli eventi culturali di alto profilo con la tappa del Peperoncino Jazz il 7 Agosto alle ore 22:00 dove al Faro Votivo si esibirà Fabrizio Bosso insieme ad Elio Coppola Trio.

Poi la notte di San Lorenzo, il 10 agosto, lo spettacolo di cabaret del grande Gabriele Cirilli con ingresso a pagamento (10€ fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria).

Poi tre giorni di Technotropia Festival dall’11 a 13 Agosto nel centro storico dal pomeriggio alla sera, prima della inaugurazione di MormArt il 12 Agosto presso il museo del tempo.

La vigilia di Ferragosto, invece, la voce suadente di Dolcenera sarà protagonista dello spettacolo musicale in programma nell'area eventi del seminario vescovile.

Il 15 Agosto il tradizionale appuntamento con la Madonna dell'Assunta, patrona di Mormanno, prima della Notte Bianca in programma il 17 Agosto, con la partecipazione straordinaria di “Quelli che non hanno età” e la Dj Reneè La Bulgara e Lady Jenny Voice.

“Anche quest'anno - ha aggiunto il Consigliere con Delega allo spettacolo, Flavio De Barti - abbiamo lavorato a pieno ritmo per costruire una proposta turistica e di spettacolo che potesse accontentare tutte le fasce di età, privilegiando qualità degli artisti e diversità di proposte, nel segno della nostra tradizione che ormai fa di Mormanno un riferimento sul territorio e non solo per gli spettacoli estivi”.

Bellezza e fascino saranno protagonisti della serata dedicata a Miss Italia, con la elezione anche di Miss Città di Mormanno il 18 Agosto alle ore 22 presso la Villa San Rocco.

Poi la chicca dell'estate mormannese: la regina della musica italiana Loredana Bertè con il concerto live della voce più graffiante del panorama contemporaneo il 20 agosto (evento a pagamento 25€ su prenotazione) prima del gran finale, sempre in musica, con l'energia di Paolo Belli e la sua band il 27 Agosto, ultimo appuntamento di una estate tutta da vivere.

“Investire sulle nuove generazioni è uno dei compiti che ci siamo dati fin dall'inizio della consiliatura – ha ricordato l’assessore alla cultura, Maria Olga Fortunato - E' a loro che ci rivolgiamo in particolar modo con gli appuntamenti del book festival e delle iniziative culturali messe in programma nel quadro degli eventi estivi, senza dimenticare che la cultura appartiene a tutti e tutti devono sentirsi coinvolti e partecipi di un progetto di rilancio delle aree interne, dei piccoli borghi, mantenendo viva arte, storia e memoria che sono il nostro bagaglio essenziale per guardare al futuro che ci attende”.

“In questo anno - ha dichiarato il consigliere Gianluca Fortunato - sempre più essenziale, per la programmazione estiva, è stato il rapporto con le associazioni del territorio che consolida una sinergia con la nostra amministrazione comunale riuscendo a costruire eventi ed appuntamenti che valorizzano le intelligenze territoriali e offrono momenti aggregativi per tutte le età”.