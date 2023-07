Incidenti sul lavoro, un’altra vittima in Calabria: operaio cade dall’impalcatura e muore

È decisamente un mese tragico - questo luglio che sta quasi per finire - qui in Calabria e per quanto riguarda il fronte degli incidenti sul lavoro: si arriva difatti e ad oggi a quattro vittime dal primo del mese rispetto a ben sette diversi incidenti registratisi.

L’ultimo, in ordine di tempo, quello che si deve nostro malgrado riferire oggi, giovedì 27, ed in cui a perdere la vita è stato un operaio 48enne di San Pietro in Guarano, Mauro Panza, che lavorava per un’azienda edile.

La tragedia nel cosentino, in un cantiere attivo tra i comuni di Bisignano e Mongrassano, dove si sta ristrutturando un capannone. Da quanto finora appreso la vittima sarebbe caduta da una impalcatura non lasciandole scampo.

Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente su cui stanno indagando i carabinieri che stanno anche eseguendo tutti i rilievi del caso.