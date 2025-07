Scontro tra due auto: morti papà e figlioletta, altri due feriti gravi

Emanuele Scafidi

Un uomo di 35 anni, Emanuele Scafidi, e la figlioletta Giorgia, di soli 7 anni, sono morti in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi su viale Emilia, nella zona sud di Catanzaro.

Due le vetture coinvolte, una Fiat Panda ed una Volkswagen Golf su cui viaggiavano le due vittime. Da quando ricostruito le auto si sarebbero scontrate e nell’impatto, Scafidi, che era alla guida, sarebbe stato sbalzato fuori decedendo sul colpo, mentre la piccola è spirata nonostante i tentativi di rianimarla sul posto.

Sulla Fiat c’erano invece due giovani, che sono rimasti feriti in modo grave e che una volta soccorsi dai sanitari del 118 sono stati portati in ospedale.

Sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri che hanno eseguito i rilievi e che dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente.

Appresa la notizia il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, in segno di lutto ha chiesto di sospendere i fuochi d’artificio previsti a mezzanotte in onore della Madonna di Porto Salvo ma che per motivi di irrevocabilità delle procedure, già avviate, non è stato possibile annullare.