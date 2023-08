“Ti fermeremo”: letterina con minacce per il sindaco di Cotronei

"Ti fermeremo", questo quanto letto dal sindaco di Cotronei, Antonio Ammirati, che aprendo la cassetta della posta del suo studio legale, si è trovato a ricevere delle minacce su un biglietto.

Il primo cittadino si è subito recato dai Carabinieri per denunciare l'accaduto, rimanendo incredulo su quanto successo e sottolineando la limpidità e l'onesta dell'amministrazione comunale di cui si onora di essere sindaco. Ricordando anche che, nei giorni scorsi, un'altra lettera anonima è stata inserita in diverse caselle postali della comunità, cercando di infangare l'immagine del suo lavoro e quello dei suoi colleghi.

"Non riesco ad avere un'idea sui responsabili del gesto gravissimo, diretto alla prima istituzione della comunità. Io e il mio gruppo politico-amministrativo restiamo invece fortemente motivati, continueremo ad agire, con maggiore determinazione, per realizzare il programma di governo e la nostra idea di comunità, che ha avuto il consenso elettorale alle scorse amministrative. Questi vili attentati alla democrazia sono la prova tangibile della giusta direzione intrapresa. Cotronei non merita questo", ha dichiarato Ammirati.