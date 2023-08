La clausola del 34%, storia di una legge per il Sud raccontata da Cerra e Longo

Domenica 13 agosto, alle 21, in piazza Municipio a Stignano, nel reggino, la città che contende con Stilo i natali di Tommaso Campanella, sarà presentato, in prima nazionale, il libro “34% - la storia di una legge per il Sud. La questione meridionale a Bruxelles”.

Il testo è stato scritto a quattro mani da Rosella Cerra e Roberto Longo e ripercorre la storia che ha portato all’applicazione della cosiddetta clausola del 34% che prevede la ripartizione dei fondi dello Stato in conto capitale in proporzione al numero della popolazione delle regioni del Sud Italia.

Una legge caldeggiata fin dal suo insediamento dal ministro per il Sud Barbara Lezzi. È lei che ha scritto la prefazione al libro, rimarcando che a tutt’oggi tale clausola trova ancora difficoltà nell’essere applicata a pieno.

Saranno presenti gli autori, Cerra e Longo, con Cinzia Lamberti, discendente della omonima famiglia che proprio nel Regio Demanio di Stilo governarono in maniera lungimirante creando la prima fabbrica d’armi del Regno Borbonico. A questo pezzo di storia è dedicato un capitolo del libro, ripercorrendo le fasi produttive di un Sud imprenditoriale pre-unitario.

Dopo i saluti del sindaci Pino Trono e l’introduzione di Alfredo Fulco del Centro di Studi Storici “le Calabrie”, si entrerà nel vivo del libro, con la moderazione del giornalista del Quotidiano del Sud Michele Albanese. Seguiranno altri eventi già in programma nel mese di agosto in altre città della Calabria.