Palmi, disavventura per Tony Hadley: cade in camerino e si frattura la rotula

Spiacevole disavventura per Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet impegnato in una serie di eventi musicali in diverse location italiane. Ieri sera, prima dell'esibizione in programma a Palmi, il cantante sarebbe caduto in camerino, fratturandosi la rotula del ginocchio destro.

Il cantante britannico è stato dunque trasportato presso l'ospedale di Lamezia Terme, dove si è sottoposto agli accertamenti ed alle cure necessarie. Nonostante la disavventura, lo stesso ha poi regolarmente cantato - seppur seduto su di uno sgabello e con la gamba fasciata - davanti ad un pubblico di circa 20 mila persone.