Tropea. Giovane ferito gravemente dall’elica di una barca

Un giovane di 22 anni, P.D. le sue iniziali, è rimasto ferito questo pomeriggio nel porto di Tropea, nel vibonese, toccando l’elica della barca sulla quale stava risalendo e provocandosi una profonda ferita muscolare alla coscia.

Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dapprima dallo zio, che era presente quando è avvenuto l’incidente, mentre dalla centrale operativa del 118 hanno inviato la pet di Tropea che è giunta in pochissimi minuti.

Come da protocollo è stato anche attivato l’elisoccorso di Lamezia Terme che ha preso in carico il 22enne e lo ha traferito all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Da quanto appreso verserebbe in condizioni stabili.