Domenica di fuoco nel crotonese: brucia ancora il bosco del Sovereto

Come una triste tradizione, anche quest'anno mani ignote hanno dato fuoco al boschetto del Sovereto: sin da questa mattina i Vigili del Fuoco del comando di Crotone sono impegnati sul posto assieme alla Protezione Civile ed a Calabria Verde, al fine di contenere un rogo che ha interessato su più fronti la sempre più piccola area verde.

Trattasi, a quanto si apprende, di un incendio di vegetazione che ha coinvolto parte della pineta, della macchia mediterranea e delle sterpaglie. Un incendio piuttosto grande, che ha reso necessario l'intervento di un elicottero regionale oltre alle squadre impegnate a terra. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono ancora in corso.

Non è stato l'unico incendio fronteggiato dai Vigili del Fuoco quest'oggi: sempre ad Isola Capo Rizzuto si è registrato un altro rogo in località Capo Piccolo, da sommare ad un incendio in località Mama a Torre Melissa ed uno in località San Giorgio a Crotone.