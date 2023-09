Reggio, Wing Foil FreeRide: conclusa la prima giornata, i risultati

(Foto: Antonello Diano)

Si è conclusa, nelle acque dello Stretto, di fronte il Lungomare Falconatà, la prima giornata del Campionato Italiano Open Gran Prix 500, per la disciplina di Wing Foil Free Ride.

Evento di caratura nazionale che sta coinvolgendo decine e decine di campioni della disciplina e ha attirato la curiosità di reggini e turisti, che hanno potuto apprezzare le spettacoli acrobazie nell’incantevole scenario dello Stretto.

Per la specialità Wing Foil, i risultati di giornata vedono in testa Luca Gasperini con 4 punti, seguito da Raimondo Gasperini con 9 punti e Sofia Marchetti con 13 punti.

Per la specialità Open invece, in testa Ernesto De Amicis con 4 punti, seguito da Leonardo Giovannelli con 9 punti e Luca Gasperini con 10 punti.

Emozionato a pochi secondi dal via Fabio Colella, consigliere nazionale FIV: “è arrivato lo scirocco, Reggio Calabria e lo Stretto non tradiscono. Ci sono le condizioni ideali per assistere ad una bella gara. I sorpassi con questa disciplina sono frequenti, fattore che permette di aumentarne la spettacolarità e assicura di catturare l’attenzione degli spettatori”.

“Invito tutti a venire qui nello splendido scenario del Lungomare Falcomatà per assistere alle gare, così magari da appassionarsi e voler provare in prima persona questo sport. La prossima estate - ha annunciato Colella - nascerà a Reggio Calabria una scuola di vela apposita, così da poter offrire a tutti la possibilità di cimentarsi queste spettacolari discipline’.

Sul lungomare di Reggio Calabria si può non solo assistere alle regate durante i tre giorni di evento ma anche provare le speciali ed innovative imbarcazioni Wing Foil, previa prenotazione sul sito www.circolovelicoreggio.it.

Presente all’evento, la prestigiosa Foil Academy Next Generation Powered by Luna Rossa che con i suoi tecnici svolge attività in acqua con le imbarcazioni Waszp, Skeeta, IQFOIL e Wingfoil. L’attività sarà aperta a tutti gli iscritti alla regata che avranno modo di provare anche le tre specialità foil.

Madrina della terza tappa del Campionato Italiano in riva allo Stretto Alessandra Sensini, ex velista italiana nonché donna con più medaglie olimpiche al mondo e campionessa olimpica di windsurf, dal 2017 vicepresidente del CONI, presente ovviamente presso il Circolo Velico per la prima giornata di gare.

Appuntamento per domani, domenica 17 settembre, per la seconda e ultima giornata del Campionato Italiano Open Gran Prix 500, che a Reggio Calabria vede andare in scena la terza tappa.